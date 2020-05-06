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شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
الإياتا - صورة أرشيفية
الإياتا - صورة أرشيفية
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.
"ارتداء أغطية الوجه للركاب والأقنعة للطاقم في أثناء وجوده على متن الطائرة" وصفه "الإياتا" بـ"الإجراء العملي"، كجزء مهم من نهج متعدد الطبقات للأمن الحيوي يتم تنفيذه مؤقتا عندما يعود الناس إلى السفر جوا، لكن "الإياتا" على جانب آخر لا يدعم فرض إجراءات للمسافة الاجتماعية التي من شأنها أن تترك "المقاعد المتوسطة"
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وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
ابن-الامير-هاري

الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".
باحث طبي صيني

مقتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة بشأن «كورونا»

لقي باحث طبي صيني كاد أن يتوصل إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مصرعه في حادث يشوبه الغموض حيث عثر عليه ميتا داخل منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، ويدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في روس تاونشيب، شمالي بيتسبرج، ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق قسم الشرطة المحلي.
مجلس الامن

فرنسا وتونس: على مجلس الأمن التوافق حول مشروع كورونا

دعت فرنسا وتونس أعضاء مجلس الأمن الدولي، للتوافق"بشأن مشروع قرار خاص بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية تسهيل مكافحة الوباء، وتعرقل الولايات المتحدة والصين مشروع القرار الذي تمت مناقشته منذ أسابيع. وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني: "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".
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الإياتا

الإياتا تطالب الحكومات: تنفيذ الإجراءات المؤقتة من خلال «إيكاو»

تحسبًا لبدء فتح الرحلات الجوية مرة أخرى بالتدريج، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" سلطات الطيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة وأمان بين الدول أثناء فترة جائحة كورونا، وكذلك المساعدة في تسهيل إعادة إطلاق القطاع عند احتواء الفيروس.
الإياتا

اتحاد عمال النقل ينضم للإياتا.. الطلب انخفض 80% ولا بديل عن الدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية. الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80?، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

اتحاد عمال النقل ينضم لـ«الإياتا»: الطلب انخفض 80% ولا بديل للدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية، إذ تواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
الإياتا

عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران

في مبادرة ايجابية لمد يد العون للعاملين في الطيران بعد توقف كافة مناحي أنشطة السفر الجوي، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مبادرة الوصول المجاني إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لما يصل إلى 5000 عامل طيران، كجزء من جهوده لمساعدة الصناعة خلال أزمة COVID-19.
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