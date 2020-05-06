شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.

"ارتداء أغطية الوجه للركاب والأقنعة للطاقم في أثناء وجوده على متن الطائرة" وصفه "الإياتا" بـ"الإجراء العملي"، كجزء مهم من نهج متعدد الطبقات للأمن الحيوي يتم تنفيذه مؤقتا عندما يعود الناس إلى السفر جوا، لكن "الإياتا" على جانب آخر لا يدعم فرض إجراءات للمسافة الاجتماعية التي من شأنها أن تترك "المقاعد المتوسطة"

"ارتداء أغطية الوجه للركاب والأقنعة للطاقم في أثناء وجوده على متن الطائرة" وصفه "الإياتا" بـ"الإجراء العملي"، كجزء مهم من نهج متعدد الطبقات للأمن الحيوي يتم تنفيذه مؤقتا عندما يعود الناس إلى السفر جوا، لكن "الإياتا" على جانب آخر لا يدعم فرض إجراءات للمسافة الاجتماعية التي من شأنها أن تترك "المقاعد المتوسطة" فارغة.

ويبرر الاتحاد الذي يمثل أكثر من 90% من شركات الطيران في العالم، موقفه بأن الدلائل تشير إلى أن خطر السفر على متن الطائرات منخفض وسيقلل ارتداء القناع للركاب والطاقم من المخاطر "المنخفضة بالفعل"، بينما يتجنب الزيادات الكبيرة في التكلفة للسفر الجوي الذي ستجلبه إجراءات التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

وكما قال ألكسندر دي جونيك المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا (IATA)، فإن أحدهما دون الآخر لن يكون له فائدة دائمة، مضيفا:

"سلامة الركاب والطاقم أمر بالغ الأهمية لذا تعمل صناعة الطيران مع الحكومات لإعادة بدء الطيران عندما يمكن تنفيذه بأمان، وتشير الدلائل إلى أن خطر العدوى على متن الطائرة منخفض، وسنتخذ إجراءات مثل ارتداء أغطية الوجه من قبل الركاب والأقنعة من قبل الطاقم، لإضافة مستويات إضافية من الحماية، ولكن يجب أن نتوصل إلى حل يمنح الركاب الثقة بالطيران ويحافظ على تكلفة الطيران بأسعار معقولة".



وفي هذا الصدد، قدمت "الأياتا" عددا من التوصيات والتدابير للحد من المخاطر -المنخفضة بالفعل- للسفر على متن الطائرات، فأوصت بتغطية الوجه الإلزامية للركاب والأقنعة للطاقم كواحد من العديد من الإجراءات للحد من المخاطر المنخفضة بالفعل للتعامل مع فيروس كورونا (COVID-19) على متن الطائرات.



وبالإضافة إلى تغطية الوجه، تتضمن مستويات تدابير الأمن البيولوجي المؤقتة المقترحة ما يلي:

- فحص درجة حرارة الركاب وعمال المطارات والمسافرين في عمليات الصعود والهبوط التي تقلل من الاتصال مع الركاب الآخرين أو الطاقم.

- تقييد الحركة داخل المقصورة في أثناء الرحلة.

- تنظيف أكثر تواترا وأعمق للمقصورة، بجانب إجراءات التموين المبسطة التي تقلل من حركة الطاقم والتفاعل مع الركاب.



كما اقترح "الإياتا" حال توافر اختبارات الفيروس على نطاق واسع، يمكن أيضا تضمين الاختبار أو ما يعرف بشهادات خلو من المرض كإجراءات مؤقتة للأمن الحيوي.



وشدد الاتحاد على رفضه أي توصية لا توصي بتقييد استخدام "المقعد الأوسط" لخلق مسافات اجتماعية في أثناء السفر على متن الطائرات، حيث تشير الأدلة -على الرغم من أنها محدودة- إلى أن خطر انتقال الفيروس على متن الطائرة منخفض حتى بدون تدابير خاصة.

ووفقا لبيانات "الإياتا"، كشف تتبع الاتصال لرحلة من الصين إلى كندا مع راكب لديه أعراض COVID-19 فلم يظهر على ركاب الطائرة أي أعراض لاحقا، وكشف تتبع الاتصال لرحلة بين الصين والولايات المتحدة مع 12 راكبا مصابين بفيروس COVID-19 عن عدم انتقاله لباقي الركاب.



ويشير التواصل مع شركات الطيران الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي إلى نتائج مماثلة:



- إذ حدد استبيان غير رسمي أجرته IATA لـ18 شركة طيران رئيسية، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، 3 حلقات فقط من النقل المشتبه به على متنها لمصابين بفيروس COVID-19، وجميعها من الركاب إلى الطاقم، وكانت 4 حلقات أخرى هي تقارير عن انتقال واضح من طيار إلى طيار، والذي كان يمكن أن يكون على متن الطائرة أو قبل وبعد (بما في ذلك التوقف). لم تكن هناك حالات يشتبه في انتقالها من راكب إلى آخر.



- وكذلك أظهر فحص أكثر تفصيلا من اتحاد النقل الجوي الدولي لتتبع الاتصال لـ1100 مسافر (أيضا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020)، تم تأكيد خلوهم من كورونا بعد أن كشف السفر الجوي عن عدم وجود انتقال ثانوي بين أكثر من 100 ألف راكب في نفس الرحلات، إذ تم العثور على حالتين فقط محتملة بين أفراد الطاقم.

وهناك العديد من الأسباب المعقولة وراء عدم تسبب COVID-19 ، الذي ينتشر بشكل أساسي عن طريق قطرات الجهاز التنفسي، في المزيد من النقل على متن الطائرة، ولماذا يختلف السفر الجوي عن وسائل النقل العام الأخرى:



- يواجه الركاب تفاعلات محدودة وجهًا لوجه.



- وتوفر المقاعد حاجزا أمام مسارات الهواء في المقصورة، كما يقلل تدفق الهواء من السقف إلى الأرض أيضا من إمكانية الانتقال إلى الأمام أو الخلف في المقصورة، علاوة على ذلك، فإن معدلات تدفق الهواء عالية ولا تؤدي إلى انتشار القطيرات بنفس الطريقة كما في البيئات الداخلية الأخرى.



- إضافة إلى أن مرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) على هواء المقصورة النظيف للطائرات الحديثة إلى جودة غرفة العمليات في المستشفى، مدعومة أيضا بمستويات عالية من دوران الهواء النقي.

- علاوة على ذلك، حتى لو تم تطبيق هذا الإجراء، فإن إبقاء "المقعد الأوسط" مفتوحا لن يحقق الفصل الموصى به حتى يصبح التباعد الاجتماعي فعالا، إذ توصي معظم السلطات بـ(من 1 إلى 2 متر)، بينما متوسط عرض المقعد أقل من 50 سم.



وأضاف دو جونياك: "إن بيئة المقصورة تجعل نقل الفيروسات أمرا صعبا لأسباب متنوعة. وهذا يساعد على تفسير سبب عدم حدوث أي انتقال على متن الطائرة، وفي المدى القريب، هدفنا هو جعل بيئة المقصورة أكثر أمانا مع اتخاذ تدابير فعالة حتى يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من العودة إلى السفر بثقة، ويعتبر الفحص وتغطية الوجه والأقنعة من بين طبقات عديدة من التدابير التي نوصي بها".



على جانب آخر، تطرق "الإياتا" إلى ضرورة أن تعتمد الحلول طويلة المدى لـCOVID-19 على العلوم الطبية، موضحا: "نحن بحاجة إلى لقاح، شهادات خلو من المرض أو اختبار COVID-19 الفعال الذي يمكن إعطاؤه على نطاق واسع، العمل على كل هذه الحلول واعدة، ولكن لن يتم تحقيق أي شيء قبل أن نحتاج إلى إعادة بدء الصناعة، لهذا السبب يجب أن نكون مستعدين بسلسلة من الإجراءات، والتي سيعمل مزيجها على تقليل المخاطر المنخفضة بالفعل لانتقال الطيران".

وحذر دي جونياك من أنه "يجب أن نكون حريصين على عدم التعامل مع أي حل بقوة حتى نتمكن من الإسراع في اتخاذ تدابير أكثر كفاءة لأنها ستصبح متاحة بلا شك".



الأثر الاقتصادي



ووفقا لـ"الإياتا" فإنه من شأن الدعوات لاتخاذ تدابير للمسافة الاجتماعية على الطائرات أن تحول اقتصاديات الطيران بشكل أساسي من خلال خفض عامل الحمولة القصوى إلى 62%، وهذا أقل بكثير من متوسط معدل الحمل المتكافئ في الصناعة البالغ 77%.



ومع عدد أقل من المقاعد للبيع، سترتفع تكاليف الرحلة بشكل حاد مقارنة بعام 2019، وستحتاج أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع بشكل كبير، ما بين 43% و 54% حسب المنطقة، لمجرد تغطية التكاليف.



واوضح رئيس "الأياتا"، أن شركات الطيران تقاتل من أجل بقائها وسيؤدي إلغاء المقعد الأوسط إلى رفع التكاليف، متابعا: "إذا كان من الممكن تعويض ذلك بارتفاع الأسعار، فإن عصر السفر بأسعار معقولة سينتهي، من ناحية أخرى، إذا لم تستطع شركات الطيران استرداد التكاليف بأسعار أعلى، فسوف تنهار شركات الطيران. لا يوجد خيار جيد عندما يحتاج العالم إلى اتصال قوي للمساعدة في بدء التعافي من الدمار الاقتصادي لـCOVID-19".