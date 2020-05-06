جريمة

تأجيل أعادة محاكمة متهم بأحداث طلعت حرب لـ3 يونيو

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث طلعت حرب"، التي جرت وقائعها في 22 يناير 2015، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، وصدر قرار المحكمة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، إذ حددت المحكمة الجلسة المقبلة لسماع مرافعات دفاع المتهم ثم حجز القضية للحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وعقب ضبط المتهم اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة المحاكمة، لتمكين المتهم من حق الدفاع، إذ تعيد المحكمة مواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأخذ إفادته ورده عليها، ثم سماع مرافعات الدفاع في القضية، إعمالا
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ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

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مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

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حبس عصابتين لسرقة مهمات الطرق في «زمن الكورونا»

امتلأت البيوت بالأهالي والأطفال في ظل غلق المدارس والحضانات والكثير من الأشغال اليومية، ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما حد من جرائم سرقة المنازل، فيبدو أن اللصوص وجدوا لهم وجهة أخرى، ألا وهى سرقة مهمات الطرق، ومعدات إنشاء الكباري، وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بسرقة أجزاء من الكباري المعدة للإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، ورد المضبوطات إلى شركة المقاولات المعنية بتشييد الكباري.
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عامل يصفع ابنه حتى الموت بالبساتين: كان بيلعب

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بلطجة وتمثيل بالجثث في الشوارع.. من يحمي المواطن؟

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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

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