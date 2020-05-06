تأجيل أعادة محاكمة متهم بأحداث طلعت حرب لـ3 يونيو

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

محكمة - صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث طلعت حرب"، التي جرت وقائعها في 22 يناير 2015، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، وصدر قرار المحكمة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، إذ حددت المحكمة الجلسة المقبلة لسماع مرافعات دفاع المتهم ثم حجز القضية للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وعقب ضبط المتهم اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة المحاكمة، لتمكين المتهم من حق الدفاع، إذ تعيد المحكمة مواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأخذ إفادته ورده عليها، ثم سماع مرافعات الدفاع في القضية، إعمالا