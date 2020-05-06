البورصة تربح 4.2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10293.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1198.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة1% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة. وبلغ حجم التداول بالبورصة نحو 237.4 مليون ورقة