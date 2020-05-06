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شفاء 5 حالات كورونا ومغادرة مدينة الشباب بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
الحجر الصحي - صورة أرشيفية
الحجر الصحي - صورة أرشيفية
أعلنت إدارة العزل الصحي برئاسة الدكتور أحمد محسن المدير الطبي لمستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبو قير، في تصريح له، اليوم الأربعاء، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد قضاء فترة العزل المحددة بنحو 14 يوما، ممن تعد حالتهم بسيطة ولم تتطلب وضعهم على جهاز تنفسي، أو إمكانات طبية عالية، مشيرا إلى أن جميع الحالات تم إجراء المسحات الطبية لهم والتحاليل اللازمة، وثبت سلبية العينات التي تم سحبها من جميع المصابين وتقرر خروجهم من العزل.
وأوضح محسن أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال حالات جديدة للإصابة بالفيروس ارتفع إلى 170 حالة، لافتا إلى اقتراب عدد كبير من المواطنين المصابين من الشفاء.وذكر أن المصابين يلقون معاملة جيدة ورعاية فائقة وبرنامج علاجي ورياضي كبير لمراعاة حالتهم الصحية، وأن الفترة التي يقضونها بالمدينة الشبابية
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الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
احمد-الطيب (1)

الطيب: كورونا ليس عقاب من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة و مختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا ولا زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا و مراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.
سامح-شكرى

شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية إستونيا بشأن كورونا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًّا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو، إذ تناول الاتصال سبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين.
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كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
الحجر- الصحي (1)

أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.
كورونا والحجر الصحي (11)

«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
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