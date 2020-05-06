شفاء 5 حالات كورونا ومغادرة مدينة الشباب بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

الحجر الصحي - صورة أرشيفية

أعلنت إدارة العزل الصحي برئاسة الدكتور أحمد محسن المدير الطبي لمستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبو قير، في تصريح له، اليوم الأربعاء، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد قضاء فترة العزل المحددة بنحو 14 يوما، ممن تعد حالتهم بسيطة ولم تتطلب وضعهم على جهاز تنفسي، أو إمكانات طبية عالية، مشيرا إلى أن جميع الحالات تم إجراء المسحات الطبية لهم والتحاليل اللازمة، وثبت سلبية العينات التي تم سحبها من جميع المصابين وتقرر خروجهم من العزل.

وأوضح محسن أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال حالات جديدة للإصابة بالفيروس ارتفع إلى 170 حالة، لافتا إلى اقتراب عدد كبير من المواطنين المصابين من الشفاء.وذكر أن المصابين يلقون معاملة جيدة ورعاية فائقة وبرنامج علاجي ورياضي كبير لمراعاة حالتهم الصحية، وأن الفترة التي يقضونها بالمدينة الشبابية

وأوضح محسن أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال حالات جديدة للإصابة بالفيروس ارتفع إلى 170 حالة، لافتا إلى اقتراب عدد كبير من المواطنين المصابين من الشفاء.



وذكر أن المصابين يلقون معاملة جيدة ورعاية فائقة وبرنامج علاجي ورياضي كبير لمراعاة حالتهم الصحية، وأن الفترة التي يقضونها بالمدينة الشبابية تعد فترة نقاهة.



من جانبها، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى النموذجي المخصصة كحجر صحي بغرب الإسكندرية، عن نقل 18 حالة جديدة من مستشفى العجمى إلى المدينة الشبابية بأبو قير ممن اقتربوا من الشفاء، وأصبحوا لا يحتاجون سوى لفترة نقاهة بعدها يغادرون المستشفى مباشرة بعد قضاء فترة الحجر، ليرتفع عدد من تم نقلهم إلى المدينة الشبابية إلى275 حالة جديدة.



