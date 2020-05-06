28 مايو الحكم على المتهم بحرق زوجته وأهلها بالمعادي

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

محكمة - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل للنطق بالحكم على حداد، إلى جلسة 28 مايو الجاري، وهو متهم بإشعال النيران عمدا، في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إثر خلافات بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها مسكن الزوجية متجهة إلى مسكن أهلها، وطلبت الطلاق، فقرر زوجها الانتقام منها وأسرتها وأشعل النيران فيهم، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكرى.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بالقضية، أن المتهم قرر الانتقام من زوجته وأهلها، لطلبها الطلاق ودعم أسرتها لها، وعزم العقد والنية على اقتحام منزلهم وأحرقه وأهل البيت أحياء بداخله، مستخدما زجاجات مولوتوف كان أعدها تحقيقا لمقصده الإجرامي. تسبب الحريق في مقتل 4 أشخاص من أهل الزوجة حرقاً، هم "محمد