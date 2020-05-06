إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من إدارة الأمن الجامعي باندلاع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية قطاع 1 بالطابق الرابع. وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الدفاع المدني، ومحمد بشير رئيس حي غرب