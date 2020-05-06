جريمة

إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من إدارة الأمن الجامعي باندلاع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية قطاع 1 بالطابق الرابع. وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الدفاع المدني، ومحمد بشير رئيس حي غرب
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ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
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مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
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لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

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28 مايو الحكم على المتهم بحرق زوجته وأهلها بالمعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل للنطق بالحكم على حداد، إلى جلسة 28 مايو الجاري، وهو متهم بإشعال النيران عمدا، في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إثر خلافات بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها مسكن الزوجية متجهة إلى مسكن أهلها، وطلبت الطلاق، فقرر زوجها الانتقام منها وأسرتها وأشعل النيران فيهم، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكرى.
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لحظات الرعب والخوف في حريق «البحر الأعظم» الهائل

اندلع حريق هائل في محل زيوت سيارت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محاولات مضنية من رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق بمحاصرة مصدر لنيران وتقليل حجم الخسائر، إذ جرى اللدفع بـ 12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، ورئيس قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي اترفعت لامتار وسط حالة من الخوف والرعب انتابت أهالي الممنطقة من هول المشهد.
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

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«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

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التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.
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