الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

آرتشي ابن الأمير هاري - صورة أرشيفية

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".

كما قالت الخبيرة الملكية إنه من غير المرجح أن يتم إغراق الملك الصغير بالهدايا. وبعثت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بتهانيها اليوم، لآرتشي، وكتب قصر باكنجهام تغريدة جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد لآرتشي ماونتباتن ويندسور الذي يحتفل بعيد ميلاده الأول"، ونشر صورة للملكة في أثناء لقائها بآرتشي وهاري وميجان