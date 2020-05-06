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«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
ما زال العلماء والأطباء يبحثون عن لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكل يوم يكتشف الأطباء أعراض أخرى للفيروس، ريما تتشابه مع أمراض أخرى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالصداع والألم في العضلات، وآخرها علامات تظهر عند المشي، وذلك نقلا عن الموقع الروسي "Russia Today".
وكشفت دراسات حديثة عن وجود أعراض تتعلق بالمخ والمشي، فهي ترتبط بالجهاز العصبي بشكل كبير، وتم تصنيف الترنح والتعثر في أثناء المشي، على أنه علامة تدل على الإصابة بالشكل الأكثر حدة بالوباء المستجد. وصنف الخبراء أيضا الأعراض العصبية إلى 3 فئات: الأولى تتمثل في الدوخة والصداع وضعف الوعي، والثانية تشمل فقدان
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فيروس كورونا

لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

يونيسف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالى 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيانها الذي أوردته قناة "فرانس 24"، إن "حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد".
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لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
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فيروس كورونا

لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
عصير الليمون

عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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