«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م

كورونا - صورة أرشيفية

ما زال العلماء والأطباء يبحثون عن لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكل يوم يكتشف الأطباء أعراض أخرى للفيروس، ريما تتشابه مع أمراض أخرى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالصداع والألم في العضلات، وآخرها علامات تظهر عند المشي، وذلك نقلا عن الموقع الروسي "Russia Today".

وكشفت دراسات حديثة عن وجود أعراض تتعلق بالمخ والمشي، فهي ترتبط بالجهاز العصبي بشكل كبير، وتم تصنيف الترنح والتعثر في أثناء المشي، على أنه علامة تدل على الإصابة بالشكل الأكثر حدة بالوباء المستجد. وصنف الخبراء أيضا الأعراض العصبية إلى 3 فئات: الأولى تتمثل في الدوخة والصداع وضعف الوعي، والثانية تشمل فقدان