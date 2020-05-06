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الوزراء: الاستجابة لـ250 استغاثة خلال شهر أبريل

رئيس الوزراء يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.. التواصل مع أصحاب الاستغاثات وتلقي التقارير الطبية وعرضها على اللجنة العليا
٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضي، بشأن الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم خاصة في ظل الظروف والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، إلى أن شهر إبريل الماضي شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 250 استغاثة.
وأوضح المصري، أن الاستغاثات جاءت بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، مؤكداً أنه تم التواصل معها جميعا، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل
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السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
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الطيب: كورونا ليس عقاب من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة و مختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا ولا زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا و مراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.
سامح-شكرى

شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية إستونيا بشأن كورونا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًّا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو، إذ تناول الاتصال سبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين.
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برلماني يطالب بإنقاذ الفلاحين من أزمة كورونا

تقدم خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول زيادة معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله، موضحا أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية الأزمة، وعلى رأسها القطاع الزراعي خاصة بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي يوجه بالتوسع في صناعة الكمامات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخريطة الإصابة بالفيروس وحالات التعافي منه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: ردع المخالفين للإجراءات الاحترازية في شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة. وتوجه مدبولي، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة.
مصطفى-مدبولي

علاج فيروس كورونا وفتح المساجد.. الحكومة تنفي 18 شائعة

رصد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عدد كبير من الشائعات خلال أسبوع، خاصة عن فيروس كورونا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
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