إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا - صورة أرشيفية

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".

وأصبحت ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي. وفي 30 أبريل الماضي، أبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، رئيس الدولة فلاديمير بوتين، بتشخيص إصابته (ميشوستين) بالوباء، ثم تم اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف بهذا الوباء. وأكد بوتين، في تصريح أدلى به خلال