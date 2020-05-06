شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية إستونيا بشأن كورونا

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًّا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو، إذ تناول الاتصال سبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة، وخاصة الاقتصادية، وتناول الاتصال كذلك التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام