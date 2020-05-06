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فيسبوك ترصد 750 ألف دولار لدعم الصحف المحلية لمواجهة كورونا

مشروع فيسبوك للصحافة يخصص صندوق تمويل لدعم صناعة الأخبار المحلية ويستثمر 750,000 دولار في مجال الصحافة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الصندوق لمواجهة كورونا
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
فيسبوك
فيسبوك
أعلن مشروع فيسبوك للصحافة عن صندوق مخصص لدعم وتدريب الناشرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي هذه المنحة امتداداً لمبادرات سابقة أطلقتها الشركة لدعم الصحفيين وتهدف إلى تقليل الأضرار الناتجة عن COVID-19 وتعزيز جهود الصحافة الحقيقية ذات المصداقية والجودة العالية في المنطقة. وتتعاون فيسبوك مع المركز الدولي للصحفيين (ICFJ)، وهي منظمة غير هادفة للربح تتمتع بتاريخ طويل من العمل مع الناشرين على مستوى العالم، كي تقدم مجموعة من المنح، محاضرات الويبنار، والجلسات الإرشادية المحترفة لدعم الناشرين بينما يواجهون التحديات الناجمة عن COVID-19.
وفي مصر، تتعاون فيسبوك مع مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لمخاطبة بعض القضايا الملحة والتحديات التي تواجهها الصحافة في مصر خلال جائحة COVID-19. يهدف البرنامج إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية: 1- دعم الناشرين والصحفيين وإمدادهم بالأدوات والمعدات التي يحتاجونها للعمل بفاعلية
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IBM Data center (2)

IBM تقدم تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «IBM» خلال مؤتمر Think Digital عن مجموعة من الخدمات الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركات بما يسهم في خفض تكاليف الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الصمود أمام أي اضطرابات مستقبلية. وبحسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية IDC المتخصصة في معلومات السوق، فإن الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي ستستجيب بصورة أفضل وبشكل أسرع بنسبة 50? لمتطلبات العملاء والمنافسين والهيئات التنظيمية والشركاء من تلك التي لا تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
IBM Data center (2)

IBM تقدم تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «IBM» خلال مؤتمر Think Digital عن مجموعة من الخدمات الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركات بما يسهم في خفض تكاليف الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الصمود أمام أي اضطرابات مستقبلية. وبحسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية IDC المتخصصة في معلومات السوق، فإن الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي ستستجيب بصورة أفضل وبشكل أسرع بنسبة 50? لمتطلبات العملاء والمنافسين والهيئات التنظيمية والشركاء من تلك التي لا تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
note 7 infinix

اعرف مواصفاته.. انفيكس تطرح هاتف NOTE 7 عبر الانترنت

كشفت Infinix، عن هاتفها الجديد NOTE 7 خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت في مصر، وحققت الشركة من نجاح كبير بنفاذ كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال 5 دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصري في منتجات الشركة، وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يخوض تجربة هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه بسبب المواصفات القوية التي يتمتع بها.
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فيسبوك

"غرف مسنجر" فيسبوك.. ذراع جديدة للأخطبوط الأزرق

أطلقت فيسبوك Facebook خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو، التي أطلقت عليها اسم غرف مسنجر Messenger Rooms، والتي تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما في المكالمة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات البث المباشر للخدمة الجديدة تتسع لتشمل مختلف خدمات فيسبوك، في خطوة لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، حيث يمكن لمستخدمي خدمات إنستجرام وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية. وفي بيان صحفي، قالت فيسبوك إن خدمة “مسنجر رومز” تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما في المكالمة، ولكنها ستعرض 16 مشاركا فقط على شاشة أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
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هذه طرق فيسبوك لإرشاد متابعيها بمعلومات فيروس كورونا

صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك: "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة و الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا." "قمنا حتى الآن بإرشاد 2 مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 350 مليون شخص لـ"معرفة المزيد"."
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
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