فن لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وأوضحت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.
وشاهدت المحكمة بعض من حلقات
وأوضحت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.
وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمى" المرفقة بالأوراق التى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، ولم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومى المصري، أو أنه يحض على التمييز أو العنف، كما ذكر المدعون، ولا يعدوا هذا البرنامج إلا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى إلا وقد أجاز الضيف جميع ما تعرض له.
وأشارت المحكمة، أنه إذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه، إلا أنه يتعبن النظر لها في سياقها الفنى، ومن غير المقبول تحميل هدا المحتوى الفنى بأكثر من ذلك.
ورأت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها، فأنه لا تثريب على المجلس الأعلي للإعلام، إذ أمتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، الدكتور فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء منطوق الحكم كالتالي: قبول الدعويين شكلًا، ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانونى في طلبي الإلغاء والتعويض.