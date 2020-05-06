فن لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م

رامز جلال

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

وأوضحت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير. وشاهدت المحكمة بعض من حلقات