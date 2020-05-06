جريمة

فن لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م
رامز جلال
رامز جلال
حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وأوضحت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير. وشاهدت المحكمة بعض من حلقات
اقرأ المزيد
المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

العيون الساهرة تفسد خطة 345 محتكرا للسلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامز-جلال (1)

رفض وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»: لا يحرض على العنف

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض دعوتين لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، وإلزام مقيمي دعوتي وقف البرنامج بمصروفات الشق العاجل، وذلك لكون "mbc" ليست شركة مصرية، وليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن المحكمة عقب مشاهدة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق التي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أن محتوى البرنامج يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون.
رامز-في-الشلال (2)

بأمر القضاء.. استمرار بث برنامج رامز مجنون رسمي

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوي القضائية التي تطالب بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسامة هيكل، واللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بوقف بث البرنامج الذى يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "رامز مجنون رسمي" احتراما لنص القانون الذي أسهم في وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية، باعتبار البرنامج يقدم محتوى عنيف ومضر بالأطفال والمشاهدين، بما يمكن اعتباره مساسا بمصلحة الأسرة التي هي نواة المجتمع.
رامز-جلال (1)

3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه من الظهور إعلاميًّا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
رامز-في-الشلال (2)

دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]