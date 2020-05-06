جريمة

مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م
أرشيفية
أرشيفية
عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار شرفة عقار قديم بحارة الشيخ عوض الله بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط قسم شرطة كرموز ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتحرر محضر رقم 1583 لسنة 2020 إداري قسم شرطة كرموز بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق. تبين من المعاينة أن العقار مكون من
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كمبيوتر

ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
حريق قصر برلين

إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.
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28 مايو الحكم على المتهم بحرق زوجته وأهلها بالمعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل للنطق بالحكم على حداد، إلى جلسة 28 مايو الجاري، وهو متهم بإشعال النيران عمدا، في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إثر خلافات بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها مسكن الزوجية متجهة إلى مسكن أهلها، وطلبت الطلاق، فقرر زوجها الانتقام منها وأسرتها وأشعل النيران فيهم، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكرى.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

كشف القس أوغسطينوس فؤاد، راعي كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل نشوب الحريق الذي وقع في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أكد أن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة –الكانتين– مشيرًا أن سبب اندلاع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائي، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو أي إصابات أو أي خسائر بشرية، لافتًا أن الخسائر انحصرت في اشتعال النيران في مجموعة من الكراتين الخاصة بالسلع والبضائع فقط.
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إخلاء سبيل 13 شخصًا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، قيام مجموعة من الأشخاص بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بمنع إقامة شعائر وصلاة الجمعة وذلك بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة اللبان بوسط المحافظة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 13 شخصًا شاركوا في ارتكاب تلك المخالفة وذلك بعد ثبوت مخالفتهم قرار الدولة وقيامهم بفتح مسجد الضوي الكائن بمنطقة اللبان وإقامة شعائر صلاة الجمعة وإقامة الصلاة بصورة طبيعية دون التزام بقرارات غلق المسجد ومخالفة إقامة الأذان بصيغته المعتادة وليس بالنوازل.
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التحقيق مع 13 شخصا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

باشرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع 13 شخصا، لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بإقامتهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن غربي المحافظة. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد أداء مجموعة من الأشخاص صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن أسفل عقار في نطاق دائرة القسم.
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الشرطة تستعيد أراض الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين -بسبب الإجراءات الاحترازية- لارتكاب تلك المخالفات.
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