مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م

أرشيفية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار شرفة عقار قديم بحارة الشيخ عوض الله بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط قسم شرطة كرموز ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتحرر محضر رقم 1583 لسنة 2020 إداري قسم شرطة كرموز بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق. تبين من المعاينة أن العقار مكون من