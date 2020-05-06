جريمة

ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م
أرشيفية
أرشيفية
داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
تمت مداهمة مقر البث غير المرخص بناء على معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وبتفتيش المكان تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم كوحدة مونتاج - 4 وحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة "بدون موافقة أصحاب الحقوق"، و2 وحدة تخزين خارجية، و2
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جثه -علي-الطريق (1)

مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
حريق قصر برلين

إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.
تأجيل-محاكمة-خاطف-الطائرة-المصرية

28 مايو الحكم على المتهم بحرق زوجته وأهلها بالمعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل للنطق بالحكم على حداد، إلى جلسة 28 مايو الجاري، وهو متهم بإشعال النيران عمدا، في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي، إثر خلافات بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها مسكن الزوجية متجهة إلى مسكن أهلها، وطلبت الطلاق، فقرر زوجها الانتقام منها وأسرتها وأشعل النيران فيهم، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكرى.
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خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة مخابز في البحيرة وإحالتها للنيابة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع قوة أمنية من أقسام الشرطة متعددة، حملات مفاجئة على المخابز بمختلف مراكز المحافظة، للرقابة عليها، ومحاربة محاولات الاستيلاء على الدقيق المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء والتربح من فارق سعر الدقيق المدعم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء من خلال إثبات عمليات صرف وهمية، أو عن طريق الانتقاص من وزن رغيف الخبز، وشددت الحملة على التزام المخابز بالشروط والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضبطت 23 مخالفة بمخابز المحافظة.
خردة

حبس عصابتين لسرقة مهمات الطرق في «زمن الكورونا»

امتلأت البيوت بالأهالي والأطفال في ظل غلق المدارس والحضانات والكثير من الأشغال اليومية، ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما حد من جرائم سرقة المنازل، فيبدو أن اللصوص وجدوا لهم وجهة أخرى، ألا وهى سرقة مهمات الطرق، ومعدات إنشاء الكباري، وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بسرقة أجزاء من الكباري المعدة للإنشاء، بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، ورد المضبوطات إلى شركة المقاولات المعنية بتشييد الكباري.
جثة طفل

عامل يصفع ابنه حتى الموت بالبساتين: كان بيلعب

"عايز أنام وهو كل شوية يلعب وعامل دوشة، حسيت بصداع وشخط فيه عشان يسكت وبعد شوية رجع يلعب تاني، فقمت متعصب وضربته بالكفوف على وجهه، ومات في إيدي ومكنتش أقصد أقتله"، هكذا برر عامل بمنطقة البساتين بالقاهرة، جريمة قتل نجله البالغ من العمر 8 سنوات، إذ تعدى على الطفل بالضرب المبرح، ولطمه على وجهه، دون أن يعلم أن صفعات يديه الغليظة من شقاء العمل لأجل أسرته، كفيلة أن تدمر أسرته وتقتل طفله الذى انفجرت شرايين الدماء في رأسه الصغير، ولقى مصرعه جراء الضرب على وجهه.
قمر-صناعى

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
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