ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

أرشيفية

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.

تمت مداهمة مقر البث غير المرخص بناء على معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وبتفتيش المكان تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم كوحدة مونتاج - 4 وحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة "بدون موافقة أصحاب الحقوق"، و2 وحدة تخزين خارجية، و2