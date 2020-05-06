الطيب: كورونا ليس عقابًا من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

تحرير:محمد فتحي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة ومختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا وما زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا ومراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الأربعاء، خلال برنامجه اليومي «الإمام الطيب»، أن وباء كورونا وغيره من الأوبئة؛ ليس عقابًا من الله كما يزعم البعض، ولكن يمكن القول إنه آية من آيات الله مثل كل الكوارث الطبيعية، وإن كل هذا الكون، وكل مخلوق فيه، هو آية من آياته تعالى، يدعونا فيها للتفكير وإعادة