الطيب: كورونا ليس عقاب من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

تحرير:محمد فتحي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة و مختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا ولا زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا و مراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الأربعاء، خلال برنامجه اليومي «الإمام الطيب»، أن وباء كورونا وغيره من الأوبئه؛ ليس عقاب من الله كما يزعم البعض، ولكن يمكن القول بأنه آية من آيات الله مثل كل الكوارث الطبيعية، وأن كل هذا الكون، وكل مخلوق فيه، هو آية من آياته تعالى، يدعونا فيها للتفكير وإعادة النظر في