رفض وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»: لا يحرض على العنف

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض دعوتين لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، وإلزام مقيموا دعوتي وقف البرنامج بمصروفات الشق العاجل، وذلك لكون "mbc" ليست شركة مصرية، وليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن المحكمة عقب مشاهدة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق التي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أن محتوى البرنامج يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون.

ورأت المحكمة أن البرنامج مجرد عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى إلا وقد إجتاز الضيف كافة ما تعرض له، بما لا يتوافر معه أي من الحالات التى يجوز معها إعمال سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع العرض، وتقييد الحق في حرية التعبير. أكدت المحكمة على أنه اذ تضمن محتوى