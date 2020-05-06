جريمة

رفض وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»: لا يحرض على العنف

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض دعوتين لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، وإلزام مقيموا دعوتي وقف البرنامج بمصروفات الشق العاجل، وذلك لكون "mbc" ليست شركة مصرية، وليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن المحكمة عقب مشاهدة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق التي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أن محتوى البرنامج يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون.
ورأت المحكمة أن البرنامج مجرد عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى إلا وقد إجتاز الضيف كافة ما تعرض له، بما لا يتوافر معه أي من الحالات التى يجوز معها إعمال سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع العرض، وتقييد الحق في حرية التعبير. أكدت المحكمة على أنه اذ تضمن محتوى
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كمبيوتر

ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
جثه -علي-الطريق (1)

مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
حريق قصر برلين

إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
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بأمر القضاء.. استمرار بث برنامج رامز مجنون رسمي

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوي القضائية التي تطالب بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسامة هيكل، واللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بوقف بث البرنامج الذى يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "رامز مجنون رسمي" احتراما لنص القانون الذي أسهم في وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية، باعتبار البرنامج يقدم محتوى عنيف ومضر بالأطفال والمشاهدين، بما يمكن اعتباره مساسا بمصلحة الأسرة التي هي نواة المجتمع.
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3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه من الظهور إعلاميًّا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
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دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
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