خالد مرتجي: فايلر مناسب لشخصية الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م

خالد مرتجي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن ناديه طلب نصيحة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر الحالي. وتحدث عضو مجلس الأهلي في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأربعاء،قائلا :"محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".

وواصل:"بالفعل وصلت إلى ألمانيا وتحديدًا ميونيخ ومعي أمير توفيق، وجلسنا مع مدرب يحمل سيرة ذاتية كبيرة، وكنّا اتفقنا معاه بالفعل، تواصلت مع المحامي مونتيري في سويسرا من أجل تجهيز العقود، إلا أنني فوجئت بتراجع المدرب بسبب الجماهير". وأضاف :"قبل التعاقد مع فايلر طلبنا النصيحة من جوزيه مورينيو وكان عن طريق

وواصل:"بالفعل وصلت إلى ألمانيا وتحديدًا ميونيخ ومعي أمير توفيق، وجلسنا مع مدرب يحمل سيرة ذاتية كبيرة، وكنّا اتفقنا معاه بالفعل، تواصلت مع المحامي مونتيري في سويسرا من أجل تجهيز العقود، إلا أنني فوجئت بتراجع المدرب بسبب الجماهير".



وأضاف :"قبل التعاقد مع فايلر طلبنا النصيحة من جوزيه مورينيو وكان عن طريق النجم البرتغالي نونو جوميش لينصحنا مورينيو بعدم التعاقد مع اسم كبير لأن وجهة نظره أن أي مدرب كبير سيكون حقق كل شيء".



وشدد:"استقرينا على ثلاثة أسماء، مدرب قبل فايلر كان هو الأول ثم فايلر ومدرب ثالث كان صربيًا، عندما التقيت بفايلر رأيت ان أسلوبه يناسب شخصية الأهلي".



وأختتم:"لدينا متحدث رسمي ومدير تنفيذي ومدير لجهاز الكرة هم من لديهم الحق بالحديث مع الإعلام، طالما عملت في النادي الأهلي لابد أن ترتبط بمبادئ النادي، غير ذلك مع السلامة".