رياضة

خالد مرتجي: فايلر مناسب لشخصية الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
خالد مرتجي
خالد مرتجي
قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن ناديه طلب نصيحة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر الحالي. وتحدث عضو مجلس الأهلي في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأربعاء،قائلا :"محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".
وواصل:"بالفعل وصلت إلى ألمانيا وتحديدًا ميونيخ ومعي أمير توفيق، وجلسنا مع مدرب يحمل سيرة ذاتية كبيرة، وكنّا اتفقنا معاه بالفعل، تواصلت مع المحامي مونتيري في سويسرا من أجل تجهيز العقود، إلا أنني فوجئت بتراجع المدرب بسبب الجماهير". وأضاف :"قبل التعاقد مع فايلر طلبنا النصيحة من جوزيه مورينيو وكان عن طريق
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طه إسماعيل يفتح النار على أحمد فتحي

انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سيرحل عن صفوف الفريق إلى نادي بيراميدز، في نهاية الموسم الحالي، بعدما رفع تجديد عقد مع القلعة الحمراء. وتحدث طه إسماعيل عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:"الأهلي يحترم لاعبيه واللاعبين يجب أن يحترموا النادي أكثر، تم استدعاء فتحي للاجتماع مرة واثنين ولم يحضر، إن لم تكن متاحا للتواجد رغم أن هذا عملك ينبغي أن تجعل وكيلك يحضر بدلا منه ويبلغ المسؤولين ما تريده".
ابراهيم-حسن

إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".
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أحمد ناجي: الشناوي سيرحل عن بيراميدز بسبب إكرامي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، أن انتقال شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز، سيصعب من المنافسة على الحارس الأول الذي يحرس عرين الفريف، مشيرًا إلى أنه نصح إكرامي بالاستمرار داخل القلعة الحمراء. وتحدث ناجي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "تصريحات المهدي سليمان غير منطقية، بالفعل كنت أفكر في الدفع به خلال مباراة الأردن، لكننا تأخرنا في النتيجة، وتغيرت وجهة نظر الجهاز الفني، اختيار الحارس يأتي بناء على رأي المدير الفني".
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مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
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رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
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