محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

تحرير:هالة صقر ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

سوق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بالمرور على المحلات للتأكد من عمل التراخيص للتقنين أوضاع جميع المحلات على مستوى المحافظة، وتحصيل أموال الدولة على مستوى وحدات سكنية أو عقود حق انتفاع أو مساكن الإيواء على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور