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محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

تحرير:هالة صقر ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م
سوق
سوق
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.
وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بالمرور على المحلات للتأكد من عمل التراخيص للتقنين أوضاع جميع المحلات على مستوى المحافظة، وتحصيل أموال الدولة على مستوى وحدات سكنية أو عقود حق انتفاع أو مساكن الإيواء على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور
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فيروس- كورونا (8)

تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
كورونا والحجر الصحي (5)

شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
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اسعاف (1)

عزل عزبة ومربع سكني بالغربية بعد ظهور إصابات بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
فيروس كورونا

صحة الغربية: تحول نتيجة 14 من مصابي كورونا إلى سلبية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، تحول نتيجة تحاليل 14 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من إيجابي إلى سلبي، مؤكدا تعافي 4 حالات، تم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ آخر عينة من بين 11 حالة، وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من الآن، والتأكد من تحولها من إيجابية إلى سلبية سيقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 800 أسرة.. ماذا يحدث في قرية كفر جعفر بالغربية؟

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد فرض عزل صحي على 800 أسرة بقرية كفر جعفر مركز بسيون، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بالقرية. وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد أفراد الأسر التي تم عزلها حوالي 13 ألف مواطن، وأن قرار العزل جاء بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية. وأكدت مديرية الصحة بالمحافظة أنه سيتم إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
اجواء-شم النسيم-فى حديقة-الفسطاط تصوير-شيماء سيد (5)

محافظ الغربية: حظر دخول المواطنين إلى المحافظة غدًا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حظر دخول مواطني المحافظات الأخرى الى محافظة الغربية خلال شم النسيم، ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية. وأكد رحمي، أنه تم التشديد على المسؤولين لغلق جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون في المحافظة خلال شم النسيم، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في أماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فارق وحتى كوبري مجمع الكليات بطريق محلة منوف.
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