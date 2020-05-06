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عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
وفي الفقرة الثانية قام رامز بتحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات وسط صراخ بالخير، إلا أنه حافظ على ابتسامته، وقال له رامز: «إنت غالي علينا». والتقط معه رامز جلال سيلفي وهو جالس بالمقلوب على الكرسي، وقال له وجه كلمة لجمهورك، ليرد بالخير: «أنا بحب جمهوري وبكرهك أنت»، ليقول له رامز:
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حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
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«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
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لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.
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