عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

رامز جلال

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».

وفي الفقرة الثانية قام رامز بتحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات وسط صراخ بالخير، إلا أنه حافظ على ابتسامته، وقال له رامز: «إنت غالي علينا». والتقط معه رامز جلال سيلفي وهو جالس بالمقلوب على الكرسي، وقال له وجه كلمة لجمهورك، ليرد بالخير: «أنا بحب جمهوري وبكرهك أنت»، ليقول له رامز: