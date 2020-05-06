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أبو مازن: حل الاتفاقيات إذ ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددًا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك، إذ قال عباس: «إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمترًا واحدًا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان»، مضيفًا: «في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا إنهم ليس لهم علاقة وإن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات.
وقال عباس: «نحن لن ننتظر التطبيق، مجرد أن أعلن عن هذا، فنحن سنكون في حل من كل الاتفاقات التي وقعت والتي التزمنا بها كلها دون استثناء، وهذا الأمر سيعود إليكم لتقرروا، أنتم أخواننا في المركزية وفي التنفيذية، تؤكدون على هذا، تقررون هذا الكلام، من أجل أن نعمل على تنفيذ هذا القرار»، وفقا لسبوتنيك. وأضاف:
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تسجيل 189 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

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اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

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سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
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واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
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