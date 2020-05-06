جلسة عامة لمناقشة تحركات رئيس مجلس النواب التونسي

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

راشد الغنوشي

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأربعاء، البرلمان بعقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، بالإضافة إلى نشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص ذلك، إذ قال الحزب، في بيان له مساء اليوم، إن رئيس مجلس النواب قام بتحركات غامضة، ومخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي نص عليها الدستور التونسي، خلال الأيام السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة سكاي نيوز.

وأضاف الحزب في بيانه، أن آخر هذه التحركات كانت اتصال الغنوشي بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، حسبما جاء في بيان الحزب. وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي مخفية عن النواب، ولا