«خلال 24 ساعة».. تسجيل 649 وفاة بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م

كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة، إذ أفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا. وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتشير الحصيلة إلى أن وتيرة زيادة هذا العدد في بريطانيا لا تزال سريعة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 مايو 739 حالة، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315، وفي 4 مايو 288، وفي 5 مايو 693.وذكر جينريك أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 6111 حالة، استمرارا للتوجه نحو زيادة هذا المعدل مقارنة مع الوضع في نهاية