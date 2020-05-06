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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 649 وفاة بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
كورونا
كورونا
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة، إذ أفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا. وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وتشير الحصيلة إلى أن وتيرة زيادة هذا العدد في بريطانيا لا تزال سريعة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 مايو 739 حالة، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315، وفي 4 مايو 288، وفي 5 مايو 693.وذكر جينريك أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 6111 حالة، استمرارا للتوجه نحو زيادة هذا المعدل مقارنة مع الوضع في نهاية
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فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 3 مليون و760 ألف

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حاجز 3 مليون و 760 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 259 ألف و 878 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى نحو 260 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو مليون و241 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 72 ألف و701 حالة، وفي إسبانيا وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 253 ألف و 682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 25 ألف و 857 حالة، وفي إيطاليا ارتفع عدد الحالات إلى 213 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 29 ألف و 315 حالة.
وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
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الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".
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شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.
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وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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