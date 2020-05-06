شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م

كورونا

تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضافت مدير المستشفى، أنه بخروج الحالات الستة بعد تماثلهم للشفاء، فقد ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 93 حالة منذ بدء الأزمة، لافتة إلى أنه تم نقل 10 حالات ممن اقتربوا من الشفاء إلى عزل مستشفى المدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة ليرتفع العدد لـ282. في الوقت نفسه، أعلن الدكتور أيمن حافظ مدير عام مستشفى