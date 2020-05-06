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شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
كورونا
كورونا
تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأضافت مدير المستشفى، أنه بخروج الحالات الستة بعد تماثلهم للشفاء، فقد ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 93 حالة منذ بدء الأزمة، لافتة إلى أنه تم نقل 10 حالات ممن اقتربوا من الشفاء إلى عزل مستشفى المدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة ليرتفع العدد لـ282. في الوقت نفسه، أعلن الدكتور أيمن حافظ مدير عام مستشفى
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فيروس- كورونا (8)

تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
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محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
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كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء حالتين من كورونا بالعجمي.. ونقل 14 للمدينة الشبابية في أبوقير

أعلنت مستشفى العجمي النموذجي المخصصة كحجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تماثل حالتين جديدتين للشفاء من الإصابة بالفيروس بعد خضوعهما لفترة علاج بلغت نحو ثلاثة أسابيع خاضوا خلالها رحلة العلاج كاملة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي، إن المستشفى ودعت حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء وسط حالة من البهجة والسعادة على جميع المرضى والعاملين والأطبية والتمريض والمساعدين، بينما تواصل المستشفى علاج باقي الحالات.
كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
الحجر- الصحي (1)

عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.
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