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«سخرية وتنمر».. الوجه القبيح لبرامج المقالب في رمضان

رامز يجبر ضيوفه على الغناء باسمه تحت التهديد.. وانتقادات تواجه فيفي عبده بسب السخرية من مرضى الصرع وأصحاب البشرة السمراء.. ومحمد ثروت يبث الخوف في قلب ضيوفه.
تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
رامز جلال
رامز جلال
سخرية وتنمر ومشاهد تعذيب يتبعها صراخ واستغاثات، حال برامج المقالب التي فشلت في انتزاع الضحكة البريئة من على وجه المشاهد الذي يجلس أمامها نادما على الاستخفاف بعقله، لحظات إلى الخلف يسترجع فيها ذكرياته مع برامج الكاميرا الخفية التي كان يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس، مع إسماعيل يسري، لتظل حكرا على الفنان إبراهيم نصر لسنوات قادرا على أن ينتزع الضحكة من المواطن بطل حلقاته في الشارع، أو من الأسرة التي تلتف حول الشاشة في البيت دون أن تخجل من سماع لفظ خارج أو شتائم، ليحقق من خلالها مشاهدات بالملايين، في زمن لم يكن يعرف "التريند".
على نفس الدرب سار الفنان الراحل حسين الإمام، لكنه اختار أن يكون أبطال برنامجه "حسين على الهوا"، زملاءه من الفنانين يخدعهم بمكالمات هاتفية مفبركة يستفز بها ضيوفه، راسمًا البسمة على وجهك بسلاسة، دون إسفاف أو سخرية من أحد في أيام ولت لم تكن كلمة "تنمر" دارجة في قاموسها. سرعان ما ينتهي شريط الذكريات مع
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
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استغلت طيبته.. هجوم على إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، بسبب حلقتها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بسبب طريقتها معه من خلال الأسئلة والتي اعتبرها الجمهور استفزازية وتحمل نوعا من الاستعلاء، إذ قالت الدغيدي لحمو بيكا عقب غنائه لعبده الإسكندراني: "أحمد السقا غنى الاغنية دي أحسن منك، وأنت مش مطرب وأدائك مش كويس"، وعندما قال بيكا إنه غير قادر على غناء أغاني لأم كلثوم وهاني شاكر أو أي أغاني رومانسية، ردت عليه الدغيدي: "عايزين ربنا ينجينا منك".
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
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فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
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أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
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شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
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