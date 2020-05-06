«سخرية وتنمر».. الوجه القبيح لبرامج المقالب في رمضان

رامز يجبر ضيوفه على الغناء باسمه تحت التهديد.. وانتقادات تواجه فيفي عبده بسب السخرية من مرضى الصرع وأصحاب البشرة السمراء.. ومحمد ثروت يبث الخوف في قلب ضيوفه.

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م

سخرية وتنمر ومشاهد تعذيب يتبعها صراخ واستغاثات، حال برامج المقالب التي فشلت في انتزاع الضحكة البريئة من على وجه المشاهد الذي يجلس أمامها نادما على الاستخفاف بعقله، لحظات إلى الخلف يسترجع فيها ذكرياته مع برامج الكاميرا الخفية التي كان يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس، مع إسماعيل يسري، لتظل حكرا على الفنان إبراهيم نصر لسنوات قادرا على أن ينتزع الضحكة من المواطن بطل حلقاته في الشارع، أو من الأسرة التي تلتف حول الشاشة في البيت دون أن تخجل من سماع لفظ خارج أو شتائم، ليحقق من خلالها مشاهدات بالملايين، في زمن لم يكن يعرف "التريند".

على نفس الدرب سار الفنان الراحل حسين الإمام، لكنه اختار أن يكون أبطال برنامجه "حسين على الهوا"، زملاءه من الفنانين يخدعهم بمكالمات هاتفية مفبركة يستفز بها ضيوفه، راسمًا البسمة على وجهك بسلاسة، دون إسفاف أو سخرية من أحد في أيام ولت لم تكن كلمة "تنمر" دارجة في قاموسها. سرعان ما ينتهي شريط الذكريات مع

على نفس الدرب سار الفنان الراحل حسين الإمام، لكنه اختار أن يكون أبطال برنامجه "حسين على الهوا"، زملاءه من الفنانين يخدعهم بمكالمات هاتفية مفبركة يستفز بها ضيوفه، راسمًا البسمة على وجهك بسلاسة، دون إسفاف أو سخرية من أحد في أيام ولت لم تكن كلمة "تنمر" دارجة في قاموسها.



سرعان ما ينتهي شريط الذكريات مع تلك الفترة والتي حفرت تفاصيل الشهر الكريم لسنوات طويلة بداخلك، لتجد نفسك أمام "مسخ" من البرامج فمن سخرية وسيكوباتية "رامز جلال"، مرورا بـ"تقل" دم فيفي عبده، انتهاءا بـ "تنمر" محمد ثروت يا قلبي إحزن.

ففي البرامج التي تخطت كل الحدود لا تندهش عزيزي المشاهد، أن ترى فنانك المفضل وهو "يهان" ويتعرض للسخرية في "رامز مجنون رسمي" من أجل حفنة دولارات، أو مواطن مغلوبا على أمره يتعرض للتنمر في الشارع ساقه حظه العثر أن يجد في طريقه مقدم برنامج "محدش فاهم حاجة"، ربما تجعلك تشعر بـ"كرشة" نفس تجعلك تقف في "البلكونة" أملا في مرور نسمة هواء، وعند سماعك صراخا قادما من التليفزيون القابع في "الصالة" لا تشعر بالفزع فأنت على موعد مع "خلي بالك من فيفي".



رامز.. سخرية وتخويف وأشياء أخرى

بمجرد نزول الضيف من السيارة يبدأ رمز في وصلة من التنمر والسخرية سواء على شكل ملابسه أو أشياء في جسده أحيانا، أو ساخرا من طريقة كلامه ولهجته، حتى المذيعة "آروى" نالت فساتينها جزءًا من سخريته، لم يتورع رامز بعد أن يجلس الضيف المخدوع على كرسي الاعتراف بعد إطلاق جملته "فكوا الرفارف ورجعوا التندة" في التلذذ بتخويف ضيوفه وتهديدهم إما بالكابوريا أو بالثعبان، فضلا عن تحريك الكرسي في كل الاتجاهات، يواجه صراخاتهم وتوسلاتهم بضحكة "صفراء".

اقتصر "رامز" الضحك في العنف والقسوة وتعذيب الآخرين، فضلا عن إجبار ضيوفه على الغناء باسمه "رامز جلال نجم اليوتيوب"، الانتقادات التي طاردت النجم الشاب والكلام عن فبركة برنامجه، فضلا عن الاتهامات والقضايا، هل تنهي السبوبة؟، وهل سيرفض المشاهير والفنانين الظهور معه مرة آخرى في برامجه التي تضعهم في مواقف محرجة وتسخر من بعضهم، أم ستتكرر المأساة كل عام؟.

فيفي.. الضحك مش بالعافية

انتقادات بداية من الحلقة الأولى كانت من نصيب فيفي عبده، التي قررت في لحظة تهور أن تقدم برنامج "خلي بالك من فيفي"، مستغلة علاقتها بزملائها من الفنانين، بعد أن كانت تحل ضيفة على برامج مقالب رامز جلال حتى هذا العام من خلال برنامجه، الانتقادات لم تكن بسبب فبركة البرنامج فسحب، لكن للسخرية من مرضى الصرع، إذ تتدعي خادمة "فيفي" إصابتها بالمرض وتزعم إصابتها بنوبة تشنج ثم تطارد الضيف في المنزل، ومرة آخرى بأنها ملبوسة من الجن حتى يتسلل الخوف إلى قلب الضيف.

الخادمة جعلت فيفي في مرمى النقد بسبب إظهارها سمراء البشرة، وهو ما يعد تنمرا واستهزاءا بأصحاب البشرة السمراء.

صوت مفرقعات وإغماء وصراخ بصوت عالي يصيب أذان المشاهد، ورش الملح خوفا من الحسد كانت حيلة فيفي عبده لانتزاع الضحكة "بالعافية" من وجه المشاهد المغلوب على أمره، ما جعله تواجه فشلا ذريعا، ربما لأنها لم تدرك أن الشعب المصري صاحب براءة اختراع النكتة والقافية وخفة الظل من الصعب إضحاكه بأشياء مر عليها الزمن، وأن الضحك العفوي لا يأتي برش الملح والخوف من الحسد والاستهزاء بمرض الناس ومعاناتهم.

محدش فاهم حاجة.. سخرية وتنمر

بالرغم من كونه ممثلا كوميديا إلا أن محمد ثروت قرر خوض تجربة برامج المقالب من خلال"محدش فاهم حاجة"، مستنسخا برنامج الكاميرا الخفية، مقررًا عمل المقلب في رجل الشارع، ممتهنا عدة مهن، منها: "الجزار، والفكهاني، وصاحب عربة الفول".

تجده مرة "فكاهاني" يقف هو ومساعدوه بـ"تروسيكل" محملًا بالفاكهة أمام رجلان يبيعان نفس النوع من الخضار والفاكهة، في محاولة منه لاستفزازهم والتضييق عليهم في "أكل عيشهم"، وينشب بينهم عراك وضرب ينتهى برمي الفاكهة على الأرض في مشهد أصاب الكثيرون بالاستياء.

وفي حلقة "الجزار" لم يتورع "ثروت" في أن يشهر "السكين" في وجه مواطنًا يطالب بإستراد فلوسه التي دفعها مقابل شراءه للحمة، وسقط على الأرض مرتعشا من شدة الخوف.

لم يخجل "ثروت" في شتيمة ضيوفه، ففي حلقة بائع الفول طالب زبائنه بدفع الحساب مقدما قبل نزول الأكل، ما دفع أحدهم للاعتراض، فيقول له نصا: "فيه ولاد حرام زيكم كده طلبوا أكل وكلوا وشربوا وانبسطوا وفي الآخر ركبوا أوبر ومشيوا".

سخرية وتنمر نالت ضيوف "ثروت" البسطاء، الذي لم تضيف له أولى تجاربه في برامج المقالب على قدر ما أنقصت من رصيده الفني الذي جمعه خلال مشوار عمله بالسينما والدراما.