تسجيل 189 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م

فيروس كورونا

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وأكد اليوبي أنه لم يطرأ تغيير على التوزيع الجغرافي للمرض في البلاد، حيث ما زالت جهة الدار البيضاء- سطات تسجل أكبر نسبة من الإصابات بما يقارب 26% من العدد الإجمالي، تليها جهة مراكش- آسفي بنسبة تقارب 21%، ثم جهتا طنجة -تطوان- الحسيمة وفاس- مكناس، ثم جهة درعة- تافيلالت.وأشار إلى استمرار النزول التدريجي