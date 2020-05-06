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تسجيل 189 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وأكد اليوبي أنه لم يطرأ تغيير على التوزيع الجغرافي للمرض في البلاد، حيث ما زالت جهة الدار البيضاء- سطات تسجل أكبر نسبة من الإصابات بما يقارب 26% من العدد الإجمالي، تليها جهة مراكش- آسفي بنسبة تقارب 21%، ثم جهتا طنجة -تطوان- الحسيمة وفاس- مكناس، ثم جهة درعة- تافيلالت.وأشار إلى استمرار النزول التدريجي
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أبو مازن: حل الاتفاقيات إذ ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددًا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك، إذ قال عباس: «إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمترًا واحدًا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان»، مضيفًا: «في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا إنهم ليس لهم علاقة وإن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات.
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المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.
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77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
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الصحة العالمية: كورونا طبيعي المنشأ وانتقل من الحيوان للبشر

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