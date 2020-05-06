تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م

فيروس كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.

وأكد المحافظ، أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.وأوضح، أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري والإجراءات