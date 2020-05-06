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تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
وأكد المحافظ، أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.وأوضح، أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري والإجراءات
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كورونا والحجر الصحي (5)

شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
اسواق (1)

محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
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كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
ارتداء- الكمامة (3)

أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 398 إصابة بكورونا بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحوص. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين. وأضافت أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680.
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