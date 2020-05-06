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أبناء عمرو دياب ينعون وفاة جدتهم بكلمات مؤثرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
عمرو دياب
عمرو دياب
توفيت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلا: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏ ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".
ونشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم لها برفقة جدتها قائلة: "أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة". View this post on Instagram I love you Teta ?? thank you for giving me such an amazing and loving family. Thank you for giving me mama and blessing me with my aunts, uncle
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