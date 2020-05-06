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عبير صبري: «مش بقلد رانيا يوسف.. وجوزي قمر ويتباس»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م
عبير صبري
عبير صبري
حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على ببرنامج " شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية " القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت لها سؤالا قائلة: "بتقلدي رانيا يوسف عشان تبقى تريند هي مشيت من غير بطانة وإنتي بتبوسي جوزك على السجادة الحمرا في المهرجانات"، لترد قائلة: "مفيش وجه مقارنة أنا ببوس جوزي حلالي وأنا فرحانة بيه وهو فرحان بيا وهو قمر ويتباس، موضحة أنها لم تكن من أصحاب المخرج خالد يوسف، قائلة: "لكن مش صح أعلق على أي حدث بيحصل في الصحافة الفنية، أنا مشفتش الفيديوهات إللي اتنشرت ومحاولش أي حد يتحط في موقف زاي دا أشوفه".
ونفت الفنانة عبير صبري، خضوعها لعمليات تجميل في الوجه قائلة: "أنا طول عمري شكلي كدا وشعري طبيعي 100% وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة اعمل حاجة هعمل أنا حرة". وتشارك عبير صبري في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد"، بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، جومانا مراد، إخراج سامح عبد ‏العزيز،
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ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

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