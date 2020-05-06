ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق