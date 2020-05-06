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ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ م
ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق
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فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (2)

البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفه أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: غرور ترامب يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه يتعين على رئيس البلاد دونالد ترامب أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي في زمن جائحة كورونا، وفي حديثها مع قناة MSNBC، اليوم الأربعاء، أضافت: «أن غرور الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ترامب

البيت الأبيض يعتزم حل فريق العمل الخاص بـ«كورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام إدارته حل فريق عمل البيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما رجح نائبه، مايك بنس، إتمام الأمر خلال أسابيع، وفي أثناء زيارة لمصنع لإنتاج الكمامات في أريزونا، قال ترامب: "إننا نستعيد بلدنا"، وفي الوقت الحالي، تسجل الولايات المتحدة يوميا أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة، فيما يتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية 1000 شخص، ويحذر مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، من أن الفيروس ربما ينتشر مع استئناف الشركات والأعمال مزاولة نشاطها بعد فترة الإغلاق.
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دونالد ترامب

ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
كورونا

الصين: فتح «المدينة المحرمة» بعد 3 أشهر من الإغلاق

أعلنت الصين أنها ستعيد فتح «المدينة المحرمة» اعتبارا من يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها. وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس. وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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