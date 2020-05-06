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البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
المتحدثة باسم البيت الأبيض
المتحدثة باسم البيت الأبيض
قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفه أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية.وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات
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فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
ترامب

ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: غرور ترامب يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه يتعين على رئيس البلاد دونالد ترامب أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي في زمن جائحة كورونا، وفي حديثها مع قناة MSNBC، اليوم الأربعاء، أضافت: «أن غرور الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ترامب

البيت الأبيض يعتزم حل فريق العمل الخاص بـ«كورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام إدارته حل فريق عمل البيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما رجح نائبه، مايك بنس، إتمام الأمر خلال أسابيع، وفي أثناء زيارة لمصنع لإنتاج الكمامات في أريزونا، قال ترامب: "إننا نستعيد بلدنا"، وفي الوقت الحالي، تسجل الولايات المتحدة يوميا أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة، فيما يتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية 1000 شخص، ويحذر مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، من أن الفيروس ربما ينتشر مع استئناف الشركات والأعمال مزاولة نشاطها بعد فترة الإغلاق.
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ترامب

ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
دونالد ترامب

ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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