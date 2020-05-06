البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

المتحدثة باسم البيت الأبيض

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفه أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية.وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات