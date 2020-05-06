وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تحرير:وكالات ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٢ م

فيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.

كان البيت الأبيض قد قال مساء اليوم، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفه أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف