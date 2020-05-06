ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م

محمد رمضان

أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب مسلسله "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ أعرب ناصر البرنس صاحب محلات الأكل الشهيرة عن غضبه من المسلسل، قائلا في فيديو بثه على صفحته عبر فيسبوك: "الناس فاكرة إن محمد رمضان لما كان هنا في المطعم وصور إن دي قصتي، هي فيها جزء من قصتي، حاجة غريبة يعني حتى الولد اللي طالع في المسلسل ابن محمد رمضان اسمه سيف وابني اسمه سيف ونفس الشكل حاجة غريبة"، متابعا: "أصحاب ابني في المدرسة بيسألوه هو بابا كان بياكل إخواته طب أنا ليه بيتنسب لي التمثيلية دي أنا مش باخد لقطة ومش محتاج، أنا ربنا مراضيني بشغلي واجتهادي".

ووجه البرنس كلامه لمحمد رمضان قائلا: "أنا بغير على اسمي زي ما إنت بتغير على اسمك، أنا لو فتحت مطعم وسميته مطعم النجم محمد رمضان إنت هتقاضيني وجمهورك هيزعل مني وهيقولي ليه عملت كده دا الطبيعي اللي هيحصل، فأنت خدت اسم البرنس وطلعت بتاع دوكو وأنا كنت بتاع دوكو من قبل الشغل في المطعم". وأشار أنه أقام دعوى