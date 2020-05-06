وزير التعليم: كل من أدى الامتحان ليس لديه أي مشكلة

تحرير:خالد وربي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني اختياري لمن يريد تسجيل شكوى، ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني، مضيفًا خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع. كان وزير التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية في اللجان يبلغ 1.4 مليون طالب على مدار 20 يوما.

وأوضح أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية للجان الامتحانات خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه. وقال شوقي، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة