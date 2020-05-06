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وزير التعليم: كل من أدى الامتحان ليس لديه أي مشكلة

تحرير:خالد وربي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م
طارق شوقي
طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني اختياري لمن يريد تسجيل شكوى، ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني، مضيفًا خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع. كان وزير التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية في اللجان يبلغ 1.4 مليون طالب على مدار 20 يوما.
وأوضح أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية للجان الامتحانات خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه. وقال شوقي، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة
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وصول 190 من العالقين بالكويت إلى القاهرة

وصل اليوم الأربعاء، 190 من المصريين العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة استثنائية، وتم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران. ووصل 151 مصريًا من العالقين في العاصمة العراقية بغداد إلى مرسى علم، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي.
فيروس- كورونا (8)

تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
كورونا والحجر الصحي (5)

شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
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محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
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طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
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طارق شوقي يهاجم الغش وشراء الأبحاث: حققنا قفزة

هاجم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، قائلا: "ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى نقطة أفضل من حيث التعلم، فشراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولا بد من حلول، إن الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه، ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، وأنا مستنكر إقبال البعض على شراء أبحاث"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي الجديد 2020-2021.
طارق- شوقي

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
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