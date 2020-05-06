وزير التعليم: كل من أدى الامتحان ليس لديه أي مشكلة
تحرير:خالد وربي
٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م
طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني اختياري لمن يريد تسجيل شكوى، ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني، مضيفًا خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع.
كان وزير التربية والتعليم، قد قال في تصريحات سابقة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية في اللجان يبلغ 1.4 مليون طالب على مدار 20 يوما.
وأوضح أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية للجان الامتحانات خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه.
وقال شوقي، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة
وأوضح أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية للجان الامتحانات خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه.
وقال شوقي، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.
وأوضح أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة.