أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص

أبو ريدة

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية." وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وانهاء فترة الاعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل."

وتطرق للحديث عن إنتخابات الجبلاية، قائلا:"الموعد المفترض أن تقام به الجمعية العمومية من أجل مناقشة اللائحة سيكون في شهر يوليو القادم".وتابع: "الطبيعي أن تكون الانتخابات في أغسطس القادم أو على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل، ونحن في انتظار إن كانت هناك موافقة بوجود تجمعات في الفترة المقبلة."وأضاف: "هناك

وتطرق للحديث عن إنتخابات الجبلاية، قائلا:"الموعد المفترض أن تقام به الجمعية العمومية من أجل مناقشة اللائحة سيكون في شهر يوليو القادم".



وتابع: "الطبيعي أن تكون الانتخابات في أغسطس القادم أو على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل، ونحن في انتظار إن كانت هناك موافقة بوجود تجمعات في الفترة المقبلة."



وأضاف: "هناك تقدير على مستوى العالم بشأن الموقف الجاري، وإمكانية التأجيل واردة لكن أعتقد أن الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة سوف تقام في العام الجاري ولن تتأجل للعام المقبل."



وعن تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، قال: "الاتحاد الدولي حين قرر وجود حق أقصى للعضوية أقر هذا الأمر منذ صدور القرار، وهو نفس الشيء الذي حدث داخل مصر في مختلف الجهات، وإذا تم تطبيق حق أقصى للعضوية بأثر رجعي ستكون سابقة أولى لم تحدث من قبل."

