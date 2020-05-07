رياضة

أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص
أبو ريدة
أبو ريدة
أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية." وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وانهاء فترة الاعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل."
وتطرق للحديث عن إنتخابات الجبلاية، قائلا:"الموعد المفترض أن تقام به الجمعية العمومية من أجل مناقشة اللائحة سيكون في شهر يوليو القادم".وتابع: "الطبيعي أن تكون الانتخابات في أغسطس القادم أو على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل، ونحن في انتظار إن كانت هناك موافقة بوجود تجمعات في الفترة المقبلة."وأضاف: "هناك
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خالد مرتجى

خالد مرتجي: فايلر مناسب لشخصية الأهلي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، إن ناديه طلب نصيحة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر الحالي. وتحدث عضو مجلس الأهلي في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأربعاء،قائلا: "محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يفتح النار على أحمد فتحي

انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سيرحل عن صفوف الفريق إلى نادي بيراميدز، في نهاية الموسم الحالي، بعدما رفع تجديد عقد مع القلعة الحمراء. وتحدث طه إسماعيل عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:"الأهلي يحترم لاعبيه واللاعبين يجب أن يحترموا النادي أكثر، تم استدعاء فتحي للاجتماع مرة واثنين ولم يحضر، إن لم تكن متاحا للتواجد رغم أن هذا عملك ينبغي أن تجعل وكيلك يحضر بدلا منه ويبلغ المسؤولين ما تريده".
ابراهيم-حسن

إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".
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فريق- الزمالك

حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
حسام-الزناتى (1)

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
رضا-عبد العال

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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