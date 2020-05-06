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هل تعود أمريكا للتعاون مع هواوي لوضع معايير الـ«5G»

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
هواوي
هواوي
كشفت وكالة رويترز عن اتجاه وزارة التجارة الأمريكية نحو إطلاق قاعدة جديدة تسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع شركة هواوي الصينية على وضع معايير لشبكات الجيل الخامس. وتوقف المهندسون في بعض شركات التقنية الأمريكية عن التعامل مع هواوي في تطوير المعايير بعد أن أدرجت وزارة التجارة الشركة إلى القائمة السوداء العام الماضي وبحسب التقرير فإن الأمر وضع الولايات المتحدة في موقف الخاسر، ففي اجتماعات وضع المعايير، حيث تُطوَّر البروتوكولات والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس الـ5G، اكتسبت هواوي صوتًا أقوى حيث أصبح المهندسون الأمريكيون يجلسون صامتين.
وقال مصدران لرويترز: إنه بعد نحو عام من عدم اليقين أعدت الوزارة قاعدة جديدة لمعالجة القضية، وقال المصدران: إن القاعدة تسمح بصورة أساسية للشركات الأمريكية بالمشاركة في هيئات المعايير التي تعد هواوي عضوًا فيها أيضًا.وقالت (نعومي ويلسون) مديرة السياسات الرئيسية في آسيا في مجلس صناعة التقنية الذي يمثل شركات،
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