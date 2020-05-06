تقنيات ثورية في سلسلة هواتف realme 6 تعرف عليها

هاتف realme 6 يعتبر خليفة هاتف realme 5 pro، بفضل مميزاته الرائعة، وسعره المُنافس، حيث تم بيع وحدات كثيرة من الهاتف في وقت قصير جدًا في السوق المصري.

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

relme 6

علامة realme التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، أصبحت واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في مصر، وهذا بفضل تقديمها لأداء قوي مع مزيج من التصميم الأنيق والأسعار الرائعة، واستطاعت الشركة إحداث ثورات مستمرة في صناعة الهواتف الذكية خلال جميع أسواقها حول العالم، كما تمكنت realme من بناء منصة قوية تستمر في توليد أفضل التجارب للمستخدم. وكانت شركة realme قد أطلقت سلسلة realme 6، المكوّنة من هاتفي realme 6 و realme 6 pro في السوق المصري خلال الأيام الماضية، والذي يوفر مميزات ثورية بأسعار مناسبة مما يجعله متقدمًا على مُنافسيه بشكل كبير.

وتتميز السلسلة بشاشة سلسة للغاية بتردد 90 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، مع شحن فلاش 30 وات، ومعالج Snapdragon 720G وهذا تحقيقًا لشعار العلامة التجارية "Dare to Leap".وربما يسعنا القول بأن هاتف realme 6 يعتبر خليفة هاتف realme 5 pro، بفضل مميزاته الرائعة، وسعره المُنافس، حيث تم بيع وحدات كثيرة