رياضة

أسامه خليل: صلاح أفضل من حسن شحاتة والخطيب

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
محمد صلاح - صورة أرشيفية
محمد صلاح - صورة أرشيفية
قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، ويتفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة نجمي الأهلي والزمالك السابقين، على الترتيب، مضيفا: "صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري عندما حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع تاريخا كبيرا في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جدا، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر، حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر".
وأشار خليل، إلى أن أزمة الدراويش على مدار السنوات الماضية تكمن بالتفريط في نجوم الفريق، بجانب عدم اختيار لاعبين ومدربين من ذوي الإمكانيات الفنية العالية التي تضيف للفريق. وأضاف: "لابد أن تكون اختيارات إدارة الإسماعيلي في التعاقدات قوية سواء مع اللاعبين أو المدربين وعدم الاعتماد الكلي على قطاع الناشئين،
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هاني زادة مع احمد مرتضى

زادة: النقاز وكهربا سيخسران.. وماكليش الأفضل

راهن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال حواره في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، على خسارة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، قضيته ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية، إذ إن الحكم الذي حصل عليه النقاز مؤخرا بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار، ليس نهائيا، قائلا: "أثق في فوز نادي الزمالك بالقضية عند اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، فموقف النقاز وهروبه من الزمالك بطريقة استفزازية لا تمت للمحترفين بصلة، هذا الموقف أغضبني بشدة".
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية". وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وإنهاء فترة الإعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل".
خالد مرتجى

خالد مرتجي: فايلر مناسب لشخصية الأهلي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، إن ناديه طلب نصيحة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر الحالي. وتحدث عضو مجلس الأهلي في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأربعاء،قائلا: "محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".
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عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
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ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
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حسني عبد ربه يكشف كواليس جديدة عن توقيعه للأهلى

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
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إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
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