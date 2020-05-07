أسامه خليل: صلاح أفضل من حسن شحاتة والخطيب

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص

محمد صلاح - صورة أرشيفية

قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، ويتفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة نجمي الأهلي والزمالك السابقين، على الترتيب، مضيفا: "صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري عندما حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع تاريخا كبيرا في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جدا، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر، حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر".

وأشار خليل، إلى أن أزمة الدراويش على مدار السنوات الماضية تكمن بالتفريط في نجوم الفريق، بجانب عدم اختيار لاعبين ومدربين من ذوي الإمكانيات الفنية العالية التي تضيف للفريق. وأضاف: "لابد أن تكون اختيارات إدارة الإسماعيلي في التعاقدات قوية سواء مع اللاعبين أو المدربين وعدم الاعتماد الكلي على قطاع الناشئين،