رياضة

زادة: النقاز وكهربا سيخسران.. وماكليش الأفضل

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
هاني زادة - صورة أرشيفية
هاني زادة - صورة أرشيفية
راهن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال حواره في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، على خسارة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، قضيته ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية، إذ إن الحكم الذي حصل عليه النقاز مؤخرا بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار، ليس نهائيا، قائلا: "أثق في فوز نادي الزمالك بالقضية عند اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، فموقف النقاز وهروبه من الزمالك بطريقة استفزازية لا تمت للمحترفين بصلة، هذا الموقف أغضبني بشدة".
وعن شكوى ناديه ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، أوضح زادة: "مسؤولو اتحاد الكرة أكدوا صحة عقد الزمالك الموثق بالجبلاية، وكهربا سيخسر قضيته ضدنا، وما يتبقى هو تحديد التعويض المناسب من هروب اللاعب". وتحدث عن أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق خلال السنوات الماضية، قائلا: "الأسكتلندي ماكليش أراه
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أسامه خليل: صلاح أفضل من حسن شحاتة والخطيب

قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، ويتفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة نجمي الأهلي والزمالك السابقين، على الترتيب، مضيفا: "صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري عندما حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع تاريخا كبيرا في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جدا، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر، حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر".
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية". وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وإنهاء فترة الإعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل".
خالد مرتجى

خالد مرتجي: فايلر مناسب لشخصية الأهلي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، إن ناديه طلب نصيحة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب المارد الأحمر الحالي. وتحدث عضو مجلس الأهلي في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأربعاء،قائلا: "محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".
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امير-مرتضى

أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
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مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
عماد-متعب (7)

عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

كشف عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة، بشأن بطولة أمم إفريقيا 2010، التي أقيمت في غانا، وتوج بها الفراعنة على حساب أصحاب الأرض، بهدف محمد ناجي جدو. وتحدث متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40"، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".
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