زادة: النقاز وكهربا سيخسران.. وماكليش الأفضل

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص

هاني زادة - صورة أرشيفية

راهن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال حواره في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، على خسارة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، قضيته ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية، إذ إن الحكم الذي حصل عليه النقاز مؤخرا بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار، ليس نهائيا، قائلا: "أثق في فوز نادي الزمالك بالقضية عند اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، فموقف النقاز وهروبه من الزمالك بطريقة استفزازية لا تمت للمحترفين بصلة، هذا الموقف أغضبني بشدة".

وعن شكوى ناديه ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، أوضح زادة: "مسؤولو اتحاد الكرة أكدوا صحة عقد الزمالك الموثق بالجبلاية، وكهربا سيخسر قضيته ضدنا، وما يتبقى هو تحديد التعويض المناسب من هروب اللاعب". وتحدث عن أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق خلال السنوات الماضية، قائلا: "الأسكتلندي ماكليش أراه