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نداء لـ5 هيئات دولية: مطلوب 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
الطيران - صورة أرشيفية
الطيران - صورة أرشيفية
وجهت 5 هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة نداءً إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية القطرية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية، محذرة أنه بدون تمويل عاجل يمكن لأزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أن تسبب انهيارا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي مجتمعة، ويمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
الهيئات الخمس التي أطلقت النداء هي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ورابطة الخطوط الجوية الإفريقية (AFRAA)، ورابطة شركات الطيران في جنوب إفريقيا (AASA). ودعت هذه المنظمات، المؤسسات المالية الدولية وشركاء
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شينزو-آبي (1)

اليابان تعيد فتح بعض المدارس وسط مخاوف الآباء

أعادت اليابان، اليوم الخميس، فتح المدارس التى أغلقتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بعض المناطق، ما دفع الآباء للتعبير عن مخاوفهم حيال إمكانية التزام أطفالهم بالتباعد الاجتماعي الموصى به ما يعرضهم لخطر الإصابة على نحو متزايد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدارس مقاطعتي أوموري وتوتوري، هما أول المقاطعات في البلاد التي فتحت أبوابها على الرغم من إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي، لحالة الطوارئ على مستوى البلاد، في شهر أبريل الماضي، والتي قرر تمديدها حتى نهاية مايو الجاري.
فيروس كورونا

«خلال 24 ساعة».. تسجيل 649 وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة، إذ أفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا. وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 3 مليون و760 ألف

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حاجز 3 مليون و 760 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 259 ألف و 878 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى نحو 260 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو مليون و241 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 72 ألف و701 حالة، وفي إسبانيا وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 253 ألف و 682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 25 ألف و 857 حالة، وفي إيطاليا ارتفع عدد الحالات إلى 213 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 29 ألف و 315 حالة.
وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
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الامم المتحدة

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
الإياتا

«بسبب كورونا».. إيرادات الطيران تفقد 314 مليار دولار

وسط ترقب شديد من كل العالم لكل خبر يحمل بصيص أمل بالسيطرة على وباء كورونا والوصول لبروتوكول علاجي ووقائي للفيروس يبشر بإمكانية استئناف المنظومة الاقتصادية، إلا أن الطيران ونشاط النقل الجوي لا يجد بين يديه إلا الأسوأ بعد أن تصاعدت تداعيات توقف الأنشطة الاقتصادية وأثرها على النقل الجوي لتتجاوز الخسائر الأرقام التي سبق توقعها. واضطر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» لإصدار تحليل محدث لهذه التداعيات على النقل الجوي يوضح أن أزمة «COVID-19» ستسبب انخفاضًا في عائدات ركاب شركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020، وهو انخفاض بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
العالم يحارب كورونا

20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.
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