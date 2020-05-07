سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اليابان تعيد فتح بعض المدارس وسط مخاوف الآباء

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - صورة أرشيفية
أعادت اليابان، اليوم الخميس، فتح المدارس التى أغلقتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بعض المناطق، ما دفع الآباء للتعبير عن مخاوفهم حيال إمكانية التزام أطفالهم بالتباعد الاجتماعي الموصى به ما يعرضهم لخطر الإصابة على نحو متزايد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدارس مقاطعتي أوموري وتوتوري، هما أول المقاطعات في البلاد التي فتحت أبوابها على الرغم من إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي، لحالة الطوارئ على مستوى البلاد، في شهر أبريل الماضي، والتي قرر تمديدها حتى نهاية مايو الجاري.
وتوجه حوالي 140 تلميذا إلى مدرسة ابتدائية في مدينة توتوري، والتي كانت السلطات قد قررت إغلاقها منذ يوم 27 أبريل الماضي. وأعادت اليابان فتح حوالي 76 مدرسة تديرها حكومة مدينة أوموري بعد إغلاقها مؤقتا في 20 أبريل الماضي، وتوجه عدد من طلاب المدارس الثانوية وهم يرتدون الكمامات إلى المدرسة على دراجات أو في
اقرأ المزيد
إياتا

نداء لـ5 هيئات دولية: مطلوب 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

وجهت 5 هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة نداءً إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية القطرية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية، محذرة أنه بدون تمويل عاجل يمكن لأزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أن تسبب انهيارا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي مجتمعة، ويمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
فيروس كورونا

«خلال 24 ساعة».. تسجيل 649 وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة، إذ أفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا. وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 3 مليون و760 ألف

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حاجز 3 مليون و 760 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 259 ألف و 878 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى نحو 260 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو مليون و241 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 72 ألف و701 حالة، وفي إسبانيا وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 253 ألف و 682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 25 ألف و 857 حالة، وفي إيطاليا ارتفع عدد الحالات إلى 213 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 29 ألف و 315 حالة.
وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
اقرأ المزيد من الأخبار
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى آخر مايو

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر بدء تخفيف القيود. وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو وتشمل كافة المحافظات". وشملت في البداية الطوارئ التي أعلنها آبي في ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة البلاد. وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.
شينزو-آبي (3)

اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا

قال وزير الصحة الياباني يوم السبت إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة جيليد ساينسيز على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 في البلاد بعد أسبوع من تقدم الشركة الأمريكية بطلب لإقراره. ويأتي تصريح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19 يوم الجمعة. وقال كاتو للصحفيين ”سمعت أن جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة (في اليابان) خلال أيام... أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود“.
عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]