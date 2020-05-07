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روسيا تعلن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة فى روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 11 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاى نيوز".
ويوم الأحد الماضي، أشار سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، إلى أن العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء. وكانت موسكو قد سجلت وقتها 68 ألفا و606 إصابات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن الوضع لا يزال صعبا جدا. وبرغم الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات، فإن الحكومة
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أوتافيو? ?دو ريجو باروس

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
مصنع-بتروكيماويات .(4)

مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".
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كورونا والحجر الصحي (4)

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
السودان - كورونا

السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم السبت، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات جديدة، موضحة أن التقارير الوبائية أظهرت أنه بالنسبة لولاية الخرطوم، فإن حالات الإصابة بالفيروس حتى امس الجمعة، هي 27 حالة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين، وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3 حالات، بواقع حالتين من ولاية النيل الأبيض، وحالة من ولاية الجزيرة، أما الوفيات الأربعة، فهى لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
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