روسيا تعلن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

أعلنت وزارة الصحة فى روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 11 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاى نيوز".

ويوم الأحد الماضي، أشار سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، إلى أن العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء. وكانت موسكو قد سجلت وقتها 68 ألفا و606 إصابات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن الوضع لا يزال صعبا جدا. وبرغم الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات، فإن الحكومة

ويوم الأحد الماضي، أشار سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، إلى أن العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء. وكانت موسكو قد سجلت وقتها 68 ألفا و606 إصابات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن الوضع لا يزال صعبا جدا.

وبرغم الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات، فإن الحكومة قالت إنها قد تخفف قيود العزل تدريجيا بدءًا من يوم 12 مايو الجاري، موضحة أن هذا الإجراء لن يكون شاملا، وإنما سيأخذ في الاعتبار كل منطقة على حدة.

ويوم السبت الماضي، صرح سيرجي سوبيانين أن 2% من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ موسكو يسكنها نحو 12.7 مليون شخص، ولكن قد تكون الأرقام الفعلية أكثر من ذلك.