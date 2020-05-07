البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية - صورة أرشيفية

منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأمس الأربعاء، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقي علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إذ أن كتلته ستحضر الجلسة بكامل أعضائها، قائلا: "العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا، من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية"، وذلك بحسب ما صرح به لموقع "السومرية نيوز".

وأوضح البديري أن "تكالب تلك الظروف يستوجب منا جميعا إنهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال، والذهاب إلى حكومة بصلاحيات كاملة لتمرير الموازنة التي تأخرت طويلا". وأضاف أن "العراق ذاهب إلى المجهول، وبدأنا نرى التأخير بصرف الرواتب لشرائح عديدة من العراقيين، والمخاطر تزداد يوما بعد يوم، بالتالي فإن المصالح العليا