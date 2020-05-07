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البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية - صورة أرشيفية
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية - صورة أرشيفية
منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأمس الأربعاء، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقي علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إذ أن كتلته ستحضر الجلسة بكامل أعضائها، قائلا: "العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا، من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية"، وذلك بحسب ما صرح به لموقع "السومرية نيوز".
وأوضح البديري أن "تكالب تلك الظروف يستوجب منا جميعا إنهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال، والذهاب إلى حكومة بصلاحيات كاملة لتمرير الموازنة التي تأخرت طويلا". وأضاف أن "العراق ذاهب إلى المجهول، وبدأنا نرى التأخير بصرف الرواتب لشرائح عديدة من العراقيين، والمخاطر تزداد يوما بعد يوم، بالتالي فإن المصالح العليا
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حسان دياب: لبنان لم يسبق له أن واجه كل هذه الأزمات

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التي يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الـ3 المقبلة.
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«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".
مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
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لجنة أممية تدعو للتصدي لضم إسرائيل أجزاء من فلسطين

دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين. وأشارت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
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مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
برهم صالح

الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية. من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
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