استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم - صورة أرشيفية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، اليوم الخميس، عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان، اعتبارا من بداية يونيو المقبل لكنه رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة، مضيفا: "نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، وسرت أنباء، بعد نحو ساعة أن استقالة الجاسم ما زالت قيد البحث ولم يتم البت بشأنها.

وفي الوقت ذاته كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة، قائلة: «إنه أكد حرصه على التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة». وتأتي استقالة الجاسم بعد أن أنهت الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية