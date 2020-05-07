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استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم - صورة أرشيفية
رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم - صورة أرشيفية
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، اليوم الخميس، عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان، اعتبارا من بداية يونيو المقبل لكنه رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة، مضيفا: "نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، وسرت أنباء، بعد نحو ساعة أن استقالة الجاسم ما زالت قيد البحث ولم يتم البت بشأنها.
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة، قائلة: «إنه أكد حرصه على التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة». وتأتي استقالة الجاسم بعد أن أنهت الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية
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حسان دياب

حسان دياب: لبنان لم يسبق له أن واجه كل هذه الأزمات

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التي يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الـ3 المقبلة.
بشار-الاسد

«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".
مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
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لجنة أممية تدعو للتصدي لضم إسرائيل أجزاء من فلسطين

دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين. وأشارت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وصول 190 من العالقين بالكويت إلى القاهرة

وصل اليوم الأربعاء، 190 من المصريين العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة استثنائية، وتم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران. ووصل 151 مصريًا من العالقين في العاصمة العراقية بغداد إلى مرسى علم، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي.
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اليوم.. عودة 450 مصريا عالقا في الكويت إلى القاهرة

تواصل اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، لنقل نحو 450 مصريا عالقا في الكويت، على متن 3 رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولي، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو 6 ساعات كاملة، وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول.
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تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
الكويت.

بينهم 66 مصريا.. الكويت تُعلن 526 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
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