استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم
٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم - صورة أرشيفية
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، اليوم الخميس، عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان، اعتبارا من بداية يونيو المقبل لكنه رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة، مضيفا: "نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، وسرت أنباء، بعد نحو ساعة أن استقالة الجاسم ما زالت قيد البحث ولم يتم البت بشأنها.
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة، قائلة: «إنه أكد حرصه على التنسيق
والتعاون بما يخدم المصلحة العامة».
وتأتي استقالة الجاسم بعد أن أنهت
الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة
طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة، قائلة: «إنه أكد حرصه على التنسيق
والتعاون بما يخدم المصلحة العامة».
وتأتي استقالة الجاسم بعد أن أنهت
الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة
طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية وشركات طيران أخرى.
من ناحية أخرى،
أكد مصدر حكومي رفيع لصحيفة "القبس"، أن تطبيق الحظر الكلي، سيكون على طاولة مجلس
الوزراء الكويتى خلال الاجتماع المقبل، وأن احتمالية تطبيقه واردة جدا، وأن
النقاش يوم السبت المقبل يتمحور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية، في حين أوضح
المصدر أن الأمر لم يبت به رسميا حتى الآن، وأن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي.