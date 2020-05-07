تجمع عائلى وراء 30 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

مراكز الفحص في الإمارات - صورة أرشيفية

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبو ظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، تحدثت خلالها المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، قائلة إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، تم الكشف، ضمن الحالات المعلنة، اليوم الخميس، عن إصابة 30 شخصاً من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادهما بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

وأضافت الضحاك: "التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذي منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم، لأنهم فئة تتعرض بشكل أكبر من غيرهم للإصابة، فلنحذر من الاستهانة بالمرض. وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد، إذ

وأضافت الضحاك: "التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذي منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم، لأنهم فئة تتعرض بشكل أكبر من غيرهم للإصابة، فلنحذر من الاستهانة بالمرض. وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد، إذ وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال 6 أيام إلى 155 حالة شفاء، بعد أن كان 100 حالة في اليوم. وأعلنت عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 3 آلاف و359 حالة، بعد تسجيل 206 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.



