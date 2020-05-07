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لجنة أممية تدعو للتصدي لضم إسرائيل أجزاء من فلسطين

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
استمرار انتهاكات الاحتلال
استمرار انتهاكات الاحتلال
دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين. وأشارت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت: "حتى خلال حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترسيخ الاحتلال غير القانوني وأعلنت بصورة جلية نيتها ضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل حصار قطاع غزة. وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإجراءات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني،
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حسان دياب

حسان دياب: لبنان لم يسبق له أن واجه كل هذه الأزمات

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التي يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الـ3 المقبلة.
بشار-الاسد

«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".
مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

تجمع عائلى وراء 30 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبو ظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، تحدثت خلالها المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، قائلة إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، تم الكشف، ضمن الحالات المعلنة، اليوم الخميس، عن إصابة 30 شخصاً من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادهما بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: حل الاتفاقيات إذ ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددًا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك، إذ قال عباس: «إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمترًا واحدًا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان»، مضيفًا: «في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا إنهم ليس لهم علاقة وإن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
قوات الاحتلال

مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية دهس

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز العسكرية، بعد أن هاجم بسيارته الحاجز، وطعن جنديا إسرائيليا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، قرب بيت لحم، وتناقلت وسائل الإعلام العبرية الخبر، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على إبراهيم محمد إبراهيم حجاز هلسه (25 عاما)، إثر تنفيذه عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".
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