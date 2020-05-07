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قرار جمهوري بشان التعاون الجمركي بين مصر والبحرين

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مكافحة المخلفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع، ويقدم الطرفان بموجب الاتفاقية، المساعدة فيما بينهما عن طريق إدارتهما الجمركية وذلك من خلال، عدة ركائز أساسية.
تتمثل هذه الركائز في اتخاد الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع، التعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية، تبادل المعلومات من أجل تنفيذ التشريع الجمركي. فيما تتمثل أوجه التعاون والمساعدة المتبادلة بين الطرفين في تبادل المعلومات المتعلقة، بالتعاون في مجال تدريب العلوم الجمركية وتبادل
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طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
الرئيس-السيسى

السيسي في عيد تحرير سيناء: عاشت مصر وطنا كريما عزيزا

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منشورا، بمناسبة الذكرى 38 لتحرير شبه جزيرة سيناء، قال فيها: "في مثل ھذا اليوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

كانوا ولا يزالون الدرع الواقية.. رسالة الأزهر للجيش

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. وقال الأزهر الشريف أن القوات المسلحة قدمت في سبيل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور، ضاربا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس لاسترجاع كامل التراب الوطني، وبتر يد كل من تسول له نفسه التعرض لمصر وشعبها بسوء.
السيسي (5)

قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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