سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أفغانستان تطلق سراح دفعة جديدة من سجناء طالبان

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
أعلنت أفغانستان، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء حركة طالبان في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إطلاق سراح 31 سجينا ينتمون لطالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية. ويذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له، يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم أو المتبقي من مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مجلس الأمن الأفغاني، أول من أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 102 سجين ينتمون لحركة طالبان، متعهدا بالإفراج عن المزيد من سجناء طالبان عند بدء المحادثات. وذكر المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحكومة الأفغانية أطلقت سراح 102 سجين من حركة طالبان، ليصل بذلك إجمالي عدد
اقرأ المزيد
أوتافيو? ?دو ريجو باروس

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
مصنع-بتروكيماويات .(4)

مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".
اقرأ المزيد من الأخبار
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
حسن-روحانى

روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
طالبان

واشنطن ترحب بتبادل السجناء بين أفغانستان وطالبان

رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قائلا: "يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، اليوم، إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.
طالبان (2)

طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]