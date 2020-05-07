أفغانستان تطلق سراح دفعة جديدة من سجناء طالبان

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت أفغانستان، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء حركة طالبان في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إطلاق سراح 31 سجينا ينتمون لطالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية. ويذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له، يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم أو المتبقي من مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الأمن الأفغاني، أول من أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 102 سجين ينتمون لحركة طالبان، متعهدا بالإفراج عن المزيد من سجناء طالبان عند بدء المحادثات. وذكر المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحكومة الأفغانية أطلقت سراح 102 سجين من حركة طالبان، ليصل بذلك إجمالي عدد