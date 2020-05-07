مدبولي: رفع قيمة الموازنة الاستثمارية المقترحة إلى 230 مليار جنيه

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فهذان القطاعان، يحققان أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال اللقاء استمع مدبولي إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وتم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد