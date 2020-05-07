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مدبولي: رفع قيمة الموازنة الاستثمارية المقترحة إلى 230 مليار جنيه

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فهذان القطاعان، يحققان أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال اللقاء استمع مدبولي إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وتم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد
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طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي يوجه بالتوسع في صناعة الكمامات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخريطة الإصابة بالفيروس وحالات التعافي منه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
وزارة-الصحة

«فارما» تتبرع بـ4 ملايين جنيه قيمة أدوية لمستشفيات العزل

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذي أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة أمر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحي، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: ردع المخالفين للإجراءات الاحترازية في شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة. وتوجه مدبولي، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة.
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