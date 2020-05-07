مدبولي: رفع قيمة الموازنة الاستثمارية المقترحة إلى 230 مليار جنيه
٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فهذان القطاعان، يحققان أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال اللقاء استمع مدبولي إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وتم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد
وخلال اللقاء استمع مدبولي إلى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وتم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذلك زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150 مترا، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث إنهم يمتلكون حاليا عددا كبيرا من المعدات، ولديهم أيضا أعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية، كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذلك سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
وردا على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
وذكر وزير الإسكان أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.